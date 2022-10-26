«Сан-Хосе» в домашнем матче проиграл «Вегасу»
«Сан-Хосе» дома проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
В составе «Сан-Хосе» результативной передачей отметился российский форвард Евгений Свечников.
В таблице Западной конференции «Вегас» лидирует, «Сан?Хосе» идет на 14-м месте.
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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Голы: Кессел — 1 (Хауден), 15:51 — 0:1. Штурм — 4 (Лабанк, Свечников), 25:33 — 1:1. Нието — 1 (Гертл, Власик), 39:25 — 2:1. Теодор — 2 (Макнэбб, Маршессо), 40:55 — 2:2. Карлссон — 3 (Смит, Мартинес), 53:13 — 2:3. Стоун — 2 (Стивенсон, Теодор), 54:15 — 2:4.
Вратари: Раймер (55:32) — Хилл.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (6+16+9) — 31 (14+7+10).
Наши: Барабанов (19.09/1/-1), Свечников (14.12/0/0) — -.
26 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 003 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|7
|3
|4
|8
|7
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|7
|3
|4
|6
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|4
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|5
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|26.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|3 : 1
|26.10
|02:00
|
Коламбус – Аризона
|3 : 6
|26.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|1 : 3
|26.10
|02:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|2 : 3 Б
|26.10
|02:30
|
Детройт – Нью-Джерси
|2 : 6
|26.10
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|4 : 2
|26.10
|04:00
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 1
|26.10
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|5 : 1
|26.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 2
|26.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|2 : 4
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|7
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|7
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65