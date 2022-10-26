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Сегодня, 08:23

«Сан-Хосе» в домашнем матче проиграл «Вегасу»

Виктория Кравченко
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«Сан-Хосе» дома проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Сан-Хосе» результативной передачей отметился российский форвард Евгений Свечников.

В таблице Западной конференции «Вегас» лидирует, «Сан?Хосе» идет на 14-м месте.

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«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Кессел — 1 (Хауден), 15:51 — 0:1. Штурм — 4 (Лабанк, Свечников), 25:33 — 1:1. Нието — 1 (Гертл, Власик), 39:25 — 2:1. Теодор — 2 (Макнэбб, Маршессо), 40:55 — 2:2. Карлссон — 3 (Смит, Мартинес), 53:13 — 2:3. Стоун — 2 (Стивенсон, Теодор), 54:15 — 2:4.

Вратари: Раймер (55:32) — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (6+16+9) — 31 (14+7+10).

Наши: Барабанов (19.09/1/-1), Свечников (14.12/0/0) — -.

26 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 003 зрителя.

ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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2 Флорида 7 4 3 9
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4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
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