Овечкин пропустил 28-й матч из-за травмы и 48-й по различным причинам за 18 сезонов карьеры в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил 28-й матч в карьере из-за травмы.

По подсчетам The Score, всего по различным причинам форвард пропустил в НХЛ 48 матчей в 18 сезонах.

Как сообщила пресс-служба «Кэпиталз», россиянин не сыграл в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела. Отмечается, что Овечкин вернется на лед со дня на день.

В этом сезоне на счету 37-летнего нападающего 48 матчей, в которых он набрал 52 (30+22) очка.