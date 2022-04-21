Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Вегасом», у Дадонова два очка

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Вегасу» со счетом 3:4.

В составе «Кэпиталз» 3 (2+1) очка набрал Александр Овечкин, 2 (1+1) очка у Евгения Кузнецова, Дмитрий Орлов оформил результативную передачу, Илья Самсонов отразил 26 бросков. У «Голден Найтс» голы забили Алек Мартинес, Евгений Дадонов и Чендлер Стивенсон, победную шайбу в овертайме с передачи Дадонова забросил Ши Теодор.

После этого матча «Вашингтон» с 97 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Вегас» с 89 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кузнецов — 24 (Овечкин, Дженсен), 6:18 — 0:1. Мартинес — 2 (Уайтклауд, Янмарк), 13:51 — 1:1. Овечкин — 49 (Кузнецов, Юханссон), 22:57 — 1:2. Дадонов — 20 (Теодор), 42:05 — 2:2. Стивенсон — 19 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 42:54 — 3:2. Овечкин — 50 (Орлов, Шири), 53:36 — 3:3. Теодор — 14 (Дадонов), 62:09 — 4:3.

Вратари: Ленер (Томпсон, 20:00) — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+9+12+1) — 28 (13+8+7+0).

Наши: Дадонов (15.36/2/+1) — Кузнецов (19.04/4/+2), Овечкин (17.29/6/+3), Орлов (24.14/1/+1).

21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18240 зрителей.