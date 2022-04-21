Дадонов признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Вашингтон» (4:3 ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Евгений Дадонов. На счету 33-летнего россиянина гол и голевая передача.

Второй звездой стал форвард Чендлер Стивенсон, который отметился одной заброшенной шайбой.

Возглавил тройку защитник Ши Теодор, который с передачи Дадонова забросил победную шайбу в овертайме.