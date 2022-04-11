Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на седьмое место

Капризов поднялся на седьмое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (6:3).

24-летний россиянин забросил шайбу и набрал 89 (42+47) очков в 70 матчах. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших бомбардиров сезона Коннора Макдэвида до 19 очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Бостоном» (4:2) забил гол и набрал 83-е (45+38) очко в сезоне.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 108 (42+66) очков в 72 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 104 (27+77) в 72 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 72 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 99 (58+41) в 67 матчах

5. Джонни Годро («Калгари») — 99 (34+65) в 72 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 90 (31+59) в 63 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 89 (42+47) в 70 матчах

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 89 (34+55) в 72 матчах

9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 88 (21+67) в 68 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 87 (19+68) в 70 матчах

...

15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 83 (45+38) в 70 матчах