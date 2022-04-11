Три очка Элерса помогли «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Джетс» 3 (1+2) очка набрал Николай Элерс, 2 (1+1) очка у Пола Штясны, Пьера-Люка Дюбуа и Кэйла Коннора. У «Сенаторз» отличились 3 (2+1) очка у Брэйди Ткачака, еще одна шайба на счету Джош Норрис.

После этого матча «Виннипег» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Оттава» с 58 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Виннипег» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Норрис — 32 (Ткачак), 1:48 — 1:0. Элерс — 25 (Демело, Штястны), 18:49 — 1:1. Дюбуа — 26 (бол., Коннор, Пионк), 21:47 — 1:2. Штястны — 19 (Элерс, Шайфли), 29:34 — 1:3. Ткачак — 25 (бол., Уайт, Штютцле), 40:50 — 2:3. Коннор — 42 (бол., Дюбуа, Элерс), 45:37 — 2:4. Ткачак — 26 (бол., Норрис, Браннстрем), 53:58 — 3:4.

Вратари: Сегорд (57:18) — Хеллибак.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (12+8+14) — 25 (5+12+8).

Наши: Зайцев (15.51/1/-1), Зуб (18.57/0/+1) — Свечников (12.54/0/-1).

11 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 12207 зрителей.