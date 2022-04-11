Три очка Элерса помогли «Виннипегу» обыграть «Оттаву»
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.
В составе «Джетс» 3 (1+2) очка набрал Николай Элерс, 2 (1+1) очка у Пола Штясны, Пьера-Люка Дюбуа и Кэйла Коннора. У «Сенаторз» отличились 3 (2+1) очка у Брэйди Ткачака, еще одна шайба на счету Джош Норрис.
После этого матча «Виннипег» с 79 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Оттава» с 58 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Виннипег» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Голы: Норрис — 32 (Ткачак), 1:48 — 1:0. Элерс — 25 (Демело, Штястны), 18:49 — 1:1. Дюбуа — 26 (бол., Коннор, Пионк), 21:47 — 1:2. Штястны — 19 (Элерс, Шайфли), 29:34 — 1:3. Ткачак — 25 (бол., Уайт, Штютцле), 40:50 — 2:3. Коннор — 42 (бол., Дюбуа, Элерс), 45:37 — 2:4. Ткачак — 26 (бол., Норрис, Браннстрем), 53:58 — 3:4.
Вратари: Сегорд (57:18) — Хеллибак.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 34 (12+8+14) — 25 (5+12+8).
Наши: Зайцев (15.51/1/-1), Зуб (18.57/0/+1) — Свечников (12.54/0/-1).
11 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 12207 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|102
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|74
|42
|32
|94
|4
|Вашингтон
|72
|40
|32
|90
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|72
|45
|27
|95
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|74
|26
|48
|63
|7
|Оттава
|72
|26
|46
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|71
|44
|27
|94
|3
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
|87
|5
|Даллас
|72
|41
|31
|86
|6
|Виннипег
|73
|34
|39
|79
|7
|Чикаго
|72
|24
|48
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|74
|29
|45
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|11.04
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|5 : 2
|11.04
|02:00
|
Чикаго – Даллас
|4 : 6
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|3 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|50
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14