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Сегодня, 20:00

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 14 октября

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В ночь с 13 на 14 октября состоится 2 матча регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 14 октября:

02.00 мск. «Нью-Джерси» — «Аризона»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

02.30. «Вашингтон» — «Питтсбург»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».

Время начала матчей — московское.

107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.

Календарь всех матчей сезона-2023/24 // Турнирная таблица чемпионата НХЛ

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17.10
18.10
13.10 02:00
Коламбус – Филадельфия
 2 : 4
13.10 02:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 5
13.10 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 4 : 3
13.10 03:00
Миннесота – Флорида
 2 : 0
13.10 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 3 : 0
13.10 03:00
Даллас – Сент-Луис
 2 : 1 Б
13.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 1 : 4
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