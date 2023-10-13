НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 14 октября
В ночь с 13 на 14 октября состоится 2 матча регулярного чемпионата НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.
Расписание трансляций матчей НХЛ 14 октября:
02.00 мск. «Нью-Джерси» — «Аризона»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
02.30. «Вашингтон» — «Питтсбург»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
Время начала матчей — московское.
107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 // Турнирная таблица чемпионата НХЛ
|13.10
|02:00
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Коламбус – Филадельфия
|2 : 4
|13.10
|02:00
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Баффало – Рейнджерс
|1 : 5
|13.10
|02:30
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Нью-Джерси – Детройт
|4 : 3
|13.10
|03:00
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Миннесота – Флорида
|2 : 0
|13.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 Б
|13.10
|05:30
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Сан-Хосе – Вегас
|1 : 4