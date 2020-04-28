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НХЛ продлила трансферные соглашения с рядом европейских стран

20:23
НХЛ продлила трансферные соглашения.
НХЛ продлила трансферные соглашения.

Пресс-служба НХЛ сообщила о продлении трансферных соглашений с несколькими странами Европы.

Сообщается, что соглашения продлены на один год с федерациями/лигами в Австрии, Белоруссии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Словакии, Швеции и Великобритании.

Также заключен контракт на один год со швейцарской лигой и на год продлено соглашение с канадскими минорными лигами.

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