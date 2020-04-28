НХЛ продлила трансферные соглашения с рядом европейских стран

Пресс-служба НХЛ сообщила о продлении трансферных соглашений с несколькими странами Европы.

Сообщается, что соглашения продлены на один год с федерациями/лигами в Австрии, Белоруссии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Словакии, Швеции и Великобритании.

The @NHL extends Player Development Agreements for the 2020-21 season. pic.twitter.com/ttigXvENjZ — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 28, 2020

Также заключен контракт на один год со швейцарской лигой и на год продлено соглашение с канадскими минорными лигами.