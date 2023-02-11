НХЛ назвала Самсонова второй звездой матча «Коламбус» — «Торонто»

НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Торонто» (0:3).

Первой звездой встречи признан форвард Джон Таварес, который оформил дубль в составе победителей.

Второй звездой стал российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов. 25-летний россиянин отразил 30 из 30 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку голкипер «Блю Джэкетс» Йоонас Корписало, который сделал 38 сэйвов и пропустил 3 шайбы.