Невероятный промах Малкина. Как он не забил в пустые ворота?

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог реализовать отличный момент в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». В конце первого периода россиянин не попал шайбой в пустые ворота.

В итоге «Пингвинз» победили, а Малкин отметился голевой передачей.

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