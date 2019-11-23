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Невероятный промах Малкина. Как он не забил в пустые ворота?

05:49
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог реализовать отличный момент в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». В конце первого периода россиянин не попал шайбой в пустые ворота.

В итоге «Пингвинз» победили, а Малкин отметился голевой передачей.

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