«Нэшвилл» подписал с защитником Шенном контракт на 3 года

«Нэшвилл» подписал контракт с защитником Люком Шенном.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на три года, средняя зарплата составит 2,75 миллиона долларов.

В сезоне-2022/23 канадец играл за «Ванкувер» и «Торонто». В регулярном чемпионате Шенн провел 70 матчей и набрал 22 (4+18) очка.

В плей-офф за «Торонто» защитник сыграл 11 матчей и набрал 1 (0+1) балл.