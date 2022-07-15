«Нэшвилл» подписал контракт с Ланкиненом

Вратарь Кевин Ланкинен подписал контракт с «Нэшвиллом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним финном рассчитано на один год, по которому он получит 1,5 млн долларов.

Ланкинен последние два сезона провел в «Чикаго». В минувшем сезоне вратарь провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 106 шайб при 89,1 процента отраженных бросков.