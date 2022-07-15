Годро: «Коламбус кажется идеальным местом для меня и семьи»
Форвард «Коламбуса» Джонни Годро поделился впечатлениями от перехода в клуб.
«Это кажется идеальным местом для меня и семьи. Мы так взволнованы, и я думаю, что это место станет для нас особенным. В «Блю Джэкетс» тоже есть хорошие игроки. Я действительно с нетерпением жду возможности присоединиться к команде. Я слышал много хороших вещей, это сплоченная команда. Я люблю приходить на каток и работать вместе каждый божий день. Это просто здоровая среда и это интересно для меня», — приводит слова Годро официальный сайт НХЛ.
28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 млн долларов. Сообщалось, что форвард отклонил контракт с «Флэймз» на 8 лет с зарплатой в 10 млн долларов в год.
В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
|0
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|0
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|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
|7
|Торонто
|0
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|0
|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
|0
|3
|Даллас
|0
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|0
|0
|4
|Колорадо
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|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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