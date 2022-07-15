Годро: «Коламбус кажется идеальным местом для меня и семьи»

Форвард «Коламбуса» Джонни Годро поделился впечатлениями от перехода в клуб.

«Это кажется идеальным местом для меня и семьи. Мы так взволнованы, и я думаю, что это место станет для нас особенным. В «Блю Джэкетс» тоже есть хорошие игроки. Я действительно с нетерпением жду возможности присоединиться к команде. Я слышал много хороших вещей, это сплоченная команда. Я люблю приходить на каток и работать вместе каждый божий день. Это просто здоровая среда и это интересно для меня», — приводит слова Годро официальный сайт НХЛ.

28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 млн долларов. Сообщалось, что форвард отклонил контракт с «Флэймз» на 8 лет с зарплатой в 10 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.