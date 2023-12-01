«Нэшвилл» сыграет с «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 1 декабря. Игра пройдет на «Бриджстоун-арене» в Нэшвилле, штат Теннеси. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Нэшвилл» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».