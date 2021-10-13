«Нэшвилл» и Экхольм согласовали условия нового контракта

«Нэшвилл» согласовал условия нового контракта с защитником Маттиасом Экхольмом. Соглашение будет рассчитано на 4 года, кэпхит контракта — 6,25 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Экхольм был выбран «Нэшвиллом» на драфте-2009 под общим 102-м номером. Он провел за команду 586 матчей и набрал 219 (51+168) очков.

У 31-летнего шведа остался последний год по контракту, по которому он получает 3,75 миллиона долларов за сезон.