«Нэшвилл» и Экхольм согласовали условия нового контракта
«Нэшвилл» и защитник Маттиас Экхольм согласовали условия нового контракта
17:07
«Нэшвилл» согласовал условия нового контракта с защитником Маттиасом Экхольмом. Соглашение будет рассчитано на 4 года, кэпхит контракта — 6,25 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Экхольм был выбран «Нэшвиллом» на драфте-2009 под общим 102-м номером. Он провел за команду 586 матчей и набрал 219 (51+168) очков.
У 31-летнего шведа остался последний год по контракту, по которому он получает 3,75 миллиона долларов за сезон.
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