Овечкин может сыграть в матче против «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что российский нападающий команды Александр Овечкин может принять участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

«Безусловно, это положительный знак, что Овечкин уже тренируется. Но нужно убедиться, что он полностью здоров. Нам очень приятно видеть его на площадке, но мы не будем подвергать его какой-то опасности. Возможно, Александр сможет выйти на игру против «Рейнджерс», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

12 октября 36-летний россиянин принял участие в тренировке «Кэпиталс». Нападающий провел на льду 25 минут, после чего отправился в раздевалку.

Матч «Вашингтона» с «Рейнджерс» состоится в ночь с 13 на 14 октября. начало — в 02.30 мск.