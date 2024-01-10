«Нэшвилл» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ
«Анахайм» победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Нэшвилл» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 45 очками в 41 матче.
«Анахайм» идет на 14-й строчке с 29 очками в 40 играх.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|36
|14
|22
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|37
|21
|16
|43
|5
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
Результаты / календарь
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|7 : 1
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|2 : 5
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|1 : 5
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|5 : 0
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|3 : 5
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|1 : 2
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|6 : 3
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|4 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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