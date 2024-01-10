«Нэшвилл» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 45 очками в 41 матче.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 29 очками в 40 играх.

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