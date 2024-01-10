«Виннипег» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» разгромил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает первое место в таблице Западной конференции НХЛ с 58 очками в 40 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке Востока с 35 очками в 42 играх.