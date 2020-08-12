«Нереальный перформанс Василевского и Корписало». Хедман — о матче «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман поделился впечатлениями после матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) в первом раунде плей-офф НХЛ. Решающую шайбу в пятом овертайме забросил Брэйден Пойнт. Хедман отметил игру голкиперов команд Йоонаса Корписало и Андрея Василевского.
«Нереальный перформанс обеих команд, но особенно, конечно, голкиперов, — сказал Хедман. — Не могу даже представить, через что они прошли. Они-то, в отличие от нас, не могли посидеть пару минут на лавочке, а должны были все это время фокусироваться на пределе возможностей, сохранять остроту инстинктов. Очень впечатлен ими обоими».
Василевский в этой игре сделал 61 сэйв, Корписало — 85.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/it-took-a-historic-5ot-marathon-for-lightning-to-finally-beat-jackets-in-a-playoff-game/c-318413216