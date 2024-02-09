Нечас стал вторым игроком в истории «Каролины» с натуральным хет-триком в первом периоде

Форвард «Каролины» Мартин Нечас сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:2).

25-летний хоккеист стал вторым игроком в истории клуба с натуральным хет-триком (3 шайбы подряд) в первом периоде. Первым был Кори Стиллман (ноябрь 2007 года).

Также Нечас оформил хет-трик в первые 16 минут 51 секунду, что стало самым быстрым забиванием трех шайб одним игроком в начале игры со времен Александра Баркова 29 декабря 2022 года (15:22).