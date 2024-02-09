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Сегодня, 09:52

Нечас стал вторым игроком в истории «Каролины» с натуральным хет-триком в первом периоде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Каролины» Мартин Нечас сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:2).

25-летний хоккеист стал вторым игроком в истории клуба с натуральным хет-триком (3 шайбы подряд) в первом периоде. Первым был Кори Стиллман (ноябрь 2007 года).

Также Нечас оформил хет-трик в первые 16 минут 51 секунду, что стало самым быстрым забиванием трех шайб одним игроком в начале игры со времен Александра Баркова 29 декабря 2022 года (15:22).

ХК Каролина Харрикейнз
ХК Колорадо Эвеланш
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«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 51 32 19 67
2 Каролина 50 29 21 63
3 Филадельфия 52 27 25 60
4 Айлендерс 51 22 29 56
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 49 25 24 53
7 Вашингтон 49 22 27 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 32 19 73
2 Флорида 51 32 19 68
3 Торонто 49 26 23 60
4 Тампа-Бэй 52 27 25 59
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 31 20 68
2 Колорадо 52 32 20 68
3 Виннипег 49 30 19 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 49 23 26 49
7 Миннесота 50 22 28 49
8 Чикаго 51 14 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 51 34 17 73
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 46 29 17 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Калгари 51 24 27 53
6 Сиэтл 50 21 29 52
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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9.02 03:00
Каролина – Колорадо
 5 : 2
9.02 03:00
Флорида – Вашингтон
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9.02 03:00
Бостон – Ванкувер
 4 : 0
9.02 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 5
9.02 03:00
Филадельфия – Виннипег
 4 : 1
9.02 04:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 6 : 2
9.02 05:00
Аризона – Вегас
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 87
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 52 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 75
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 41
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 51 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 19 1.89
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