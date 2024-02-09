Маршан приблизился к Федорову по голам в меньшинстве в истории НХЛ

Форвард «Бостона» Брэд Маршан забил в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:0).

Для канадца этот гол стал 35-м в карьере, забитым, когда его команда имела на льду меньше игроков, чем соперник. Как сообщает сайт НХЛ, Маршан сравнялся с Дирком Грэмом и Тео Флери по голам в меньшинстве в истории лиги и занимает 10-е место. 35-летний хоккеист на одну шайбу отстает от Сергея Федорова (36). Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 73 гола в меньшинстве.

В текущем сезоне НХЛ Маршан сыграл за «Бостон» 51 матч и набрал 48 (25+23) очков.