Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона» в возрасте 38 лет

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:2).

Россиянин отметился заброшенной шайбой в третьей игре подряд. Как сообщает сайт НХЛ, Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Кэпиталз» в возрасте 38 лет и старше.

Также форвард забил свой 16-й гол в карьере в ворота Сергея Бобровского. Единственный действующий вратарь, против которого он забил больше — Марк-Андре Флери (27).

Всего на счету Овечкина 833 шайбы в НХЛ. Больше только у Уэйна Гретцки — 894.