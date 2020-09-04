Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о том, как относится к конкуренции за вратарское место в команде с Хенриком Лундквистом и соотечественником Игорем Шестеркиным.

— С одной стороны, вы сыграли в этом сезоне 34 матча за «Рейнджерс», с другой — в плей-офф не провели ни одной игры. Какой вас в целом этот сезон — хороший или плохой?

— Всегда во всем стараюсь искать позитив, — сказал Шестеркин. — В этом году я установил личный рекорд по количеству игр за сезон НХЛ. Улучшил статистику по победам. Но, безусловно, мне хотелось намного большего. Очень обидно, что не смог сыграть в плей-офф. Даже когда было непонятно, возобновится ли чемпионат или нет, я готовился, а сыграть не получилось.

— Вы играли большую часть сезона в целом лучше, чем Хенрик Лундквист. Потом Игоря Шестеркина подняли из фарма. Не обидно, что так получилось именно в спортивном плане? Ведь вы в команде три года.

— Ситуация не очень типичная для профессиональной лиги. Мы находились в команде втроем. У каждого вратаря были вес и уважение, но в воротах играть может только один. Эта ситуация не очень приятная для каждого из нас. Я просто старался как всегда усердно работать, ждать своего шанса. Играть так, чтобы тренер захотел поставить меня в ворота и в следующем матче. Старался не забивать себе голову и не задумывался о вещах, которые могли бы мне помешать играть в хоккей.

— Какие у вас отношения с Игорем? Были ли вы знакомы до его приезда в Нью-Йорк?

— У нас рабочие отношения. Мы не были знакомы до его приезда в «Рейнджерс». Нам так и не удалось узнать друг друга за пределами арены, потому что мы оба находились в довольно нестандартной ситуации. Когда Игоря вызвали в середине сезона, и нас стало трое, каждый цеплялся за место в воротах. Но за те несколько месяцев, что мы проработали вместе, я успел понять, что он отличный парень, хороший человек и усердно работает на льду. (Алена Гребенькова)

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