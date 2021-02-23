Назаров объяснил, почему молчал об инциденте с Панариным 10 лет

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров объяснил, почему только сейчас решил рассказать об инциденте в Латвии в 2011 году с участием нападающего Артемия Панарина.

22 февраля тренер обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча «Витязя».

«Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы, и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории. Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это», — цитирует «РИА Новости» Назарова.

Тренер надеется, что Артемий прокомментирует эту ситуацию.

«Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, всё поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде», — сказал Назаров.

По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

На данный момент 29-летний форвард играет в составе «Рейнджерс».