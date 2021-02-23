НХЛ назвала трех вратарей главными звездами дня в лиге

НХЛ 23 февраля на официальном сайте опубликовала список лучших игроков игрового дня в лиге.

Первой звездой дня признан голкипер «Калгари» Давид Риттих, отразивший 34 броска в матче с «Торонто» (3:0).

На втором месте страж ворот «Вегаса» Марк-Андре Флери, сыгравший на ноль против «Колорадо» (3:0). Третье место занял вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, не пропустивший ни одной шайбы во встрече с «Сент-Луисом» (3:0).