Назаров заявил, что готов к суду с Панариным

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что у инцидента с Артемием Панариным в Латвии в 2011 году есть десятки свидетелей.

22 февраля тренер обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча «Витязя».

«Так у нас всегда, что если кто-то что-то сказал из Европы или Америки, то им верят. Если говорят про россиянина, то почему-то считают, что он дурачок. Вот сказал латвийский журналист, о котором никто не знает. Я сейчас могу привести миллион журналистов, которые скажут по-другому. Но давайте все же слушать тех, кто там присутствовал лично, а это больше 30 человек. А то, что пока они не отвечают на звонки... Так ведь и не опроверг пока никто», — цитирует «РИА Новости» Назарова.

Также специалист отреагировал на возможную повестку в суд от Панарина:

«Ну, пусть подает», — сказал Назаров.

Назаров прокомментировал свои слова о Панарине: «То, что случившееся — правда, я знаю на 100%»

По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и легионеры подмосковного клуба, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

После «Витязя» Панарин перешел в СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сразу после этого форвард перешел в «Чикаго» и по итогам сезона стал обладателем приза лучшему новичку лиги — «Колдер Трофи».

На данный момент 29-летний форвард играет в составе «Рейнджерс».