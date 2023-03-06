Барбашев признан третьей звездой дня в НХЛ

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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан третьей звездой дня в НХЛ. Россиянин отметился дублем в матче «регулярки» с «Монреалем» (4:3).

Первой звездой дня стал форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен — автор хет-трика в ворота «Тампы» (6:0).

Второй звездой дня признали нападающего «Каролины» Йеспери Котканиеми — автора 5 (1+4) очков в матче с «Тампой» (6:0).