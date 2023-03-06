Голкипер «Тампы» Василевский пропустил 6+ шайб в одном матче 3-й раз за сезон

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский пропустил 6 шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (0:6).

В этой встрече россиянин отразил 32 броска из 38.

Василевский пропустил не менее 6 шайб в одной игре в третий раз в сезоне.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 47 матчах, где 19 проиграл и 28 одержал победу.