Зачем «Вашингтон» устроил распродажу? Вылетит ли «Салават» в первом раунде? Эфиры про КХЛ и НХЛ — в 12.00 и 14.00
Сегодня на YouTube-канале «СЭ» пройдут два хоккейных эфира.
В 12.00 журналисты «СЭ» Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Михаил Скрыль обсудят первый раунд Кубка Гагарина. Главные темы:
— вылетит ли в первом раунде «Салават Юлаев»;
— получится ли у Андрея Разина выбить ЦСКА;
— романтик Ларионов против прагматика Кудашова: кто сильнее;
— кто теперь фаворит Кубка Гагарина;
— почему в первом раунде не будет счета 4-0.
А в 14.00 Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят итоги дедлайна НХЛ — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 14.00.
Главные темы эфира:
— победители и проигравшие дедлайна;
— Кейн в «Рейнджерс» — усиление или пшик;
— сенсационный обмен Орлова;
— все переходы россиян в дедлайн;
— хитрости с потолком — это нормально или нет.
|6.03
|00:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
|
Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26