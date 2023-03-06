Зачем «Вашингтон» устроил распродажу? Вылетит ли «Салават» в первом раунде? Эфиры про КХЛ и НХЛ — в 12.00 и 14.00

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» пройдут два хоккейных эфира.

В 12.00 журналисты «СЭ» Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Михаил Скрыль обсудят первый раунд Кубка Гагарина. Главные темы:

— вылетит ли в первом раунде «Салават Юлаев»;

— получится ли у Андрея Разина выбить ЦСКА;

— романтик Ларионов против прагматика Кудашова: кто сильнее;

— кто теперь фаворит Кубка Гагарина;

— почему в первом раунде не будет счета 4-0.

А в 14.00 Михаил Зислис и наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов обсудят итоги дедлайна НХЛ — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 14.00.

Главные темы эфира:

— победители и проигравшие дедлайна;

— Кейн в «Рейнджерс» — усиление или пшик;

— сенсационный обмен Орлова;

— все переходы россиян в дедлайн;

— хитрости с потолком — это нормально или нет.