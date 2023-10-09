Нападающий «Вегаса» Барбашев показал чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев показал чемпионский перстень за победу в Кубке Стэнли сезона-2023/24.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.

В прошлом сезоне 27-летний Барбашев провел в «регулярке» 82 матча и набрал 45 (16+29) очков. В Кубке Стэнли его показатели — 22 матча и 18 (7+11) очков.