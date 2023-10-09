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Сегодня, 08:32

Российский голкипер Просветов выставлен «Аризоной» на драфт отказов

Виктория Кравченко
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Российский голкипер Иван Просветов выставлен «Аризоной» на драфт отказов. Если его не заберут с драфта отказов в фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ — «Тусон».

24-летний хоккеист в июне этого года подписал контракт с «Койотис» на один год и 775 тысяч долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне он провел семь матчей за «Аризону» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,98 шайбы и отражая 88 процента бросков.

В АХЛ вратарь сыграл 35 игр за «Тусон» в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 90 процентов бросков.

ХК Аризона Койотс
Иван Просветов
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