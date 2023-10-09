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Сегодня, 10:16

«Нэшвилл» отправил российского форварда Гурьянова в фарм-клуб в АХЛ

Виктория Кравченко
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Денис Гурьянов.
Фото Сайт НХЛ, Соцсети

«Нэшвилл» отправил российского форварда Дениса Гурьянова в фарм-клуб в АХЛ. Хоккеист переведен в «Милуоки» после того, как прошел процедуру драфта отказов.

Этим летом Гурьянов заключил однолетнее соглашение с «Предаторс» на 850 тысяч долларов.

Гурьянов был задрафтован в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером «Далласом». В клубе он провел семь лет, играя за фарм-клуб в АХЛ — «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов перешл в «Монреаль». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 66 матчах, набрав 17 (7+10) очков.

Денис Гурьянов
ХК Нэшвилл Предаторз
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