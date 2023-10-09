«Нэшвилл» отправил российского форварда Гурьянова в фарм-клуб в АХЛ

«Нэшвилл» отправил российского форварда Дениса Гурьянова в фарм-клуб в АХЛ. Хоккеист переведен в «Милуоки» после того, как прошел процедуру драфта отказов.

Этим летом Гурьянов заключил однолетнее соглашение с «Предаторс» на 850 тысяч долларов.

Гурьянов был задрафтован в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером «Далласом». В клубе он провел семь лет, играя за фарм-клуб в АХЛ — «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов перешл в «Монреаль». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 66 матчах, набрав 17 (7+10) очков.