Кузнецов о победе «Вашингтона» в овертайме: «Теперь все могут улыбаться»
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о победе над «Коламбусом» (4:3 ОТ).
Кузнецов забил победный гол на 26 секунде овертайма после передачи Маркуса Юханссона.
«Это была хорошая победа в очной встрече. Каждый раз, когда ты выигрываешь в овертайме, это большое достижение. Юханссон сделал хорошую передачу мне. Я всегда верю в нашу команду, и в конце концов мы забиваем гол в овертайме, что приятно, теперь все могут улыбаться, и это имеет большое значение. Так что для нас это важно, и теперь мы подошли в лучшем настроении к перерыву», — приводит слова Кузнецова сайт НХЛ.
Кузнецов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Вашингтон». Помимо гола на счету российского нападающего в этой встрече результативная передача.
«Вашингтон» набрал 60 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 34 очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|33
|17
|74
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|1.02
|03:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|1.02
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|1.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26