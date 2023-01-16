Нападающий «Вашингтона» Эллер по решению тренера пропустит матч против «Айлендерс»

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает журналист Саманта Пелл.

33-летний нападающий не сыграет в предстоящем матче по решению главного тренера команды Питера Лавиолетта.

В прошлом матче с «Филадельфией» (1:3) Эллер действовал в центре четвертого звена. В игре с «Айлендерс» на этой позиции готовится сыграть Ник Дауд.

Эллер набрал 15 (7+8) очков в 44 матчах нынешнего сезона НХЛ.