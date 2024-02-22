Мэттьюс забросил 50 шайб в 54 матчах — это рекорд НХЛ среди уроженцев США

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил дубль в ворота «Аризоны» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард первым в этом сезоне преодолел отметку в 50 шайб. Мэттьюсу на это понадобилось 54 матча, что является рекордом лиги для игроков, родившихся в США. Предыдущий лучший результат принадлежал Кевину Стивенсу. В сезоне-1992/1993 у него ушло 62 матча, чтобы забить 50 голов.

26-летний Мэттьюс в этом сезоне провел за «Мэйпл Лифс» 54 матча и набрал 75 (51+24) очков.

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