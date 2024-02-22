«Рейнджерс» продлили контракт с Бродзински

«Рейнджерс» продлили контракт с нападающим Джонни Бродзински, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 30-летним американцем рассчитано на два года. По контракту игрок будет зарабатывать 787 500 долларов в год независимо от того, останется ли в НХЛ или будет отправлен в низшую лигу.

Бродзинки был выбран «Лос-Анджелесом» в пятом раунде драфта НХЛ-2013. В «Рейнджерс» он выступает с 2020 года.

В этом сезоне форвард провел 37 матчей и набрал 15 (4+11) очков.