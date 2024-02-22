«Нью-Джерси» сыграет с «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 февраля. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Плеер с бесплатной видеотрансляцией, например, будет доступен на этой странице, в группе и на данной вкладке.

«Дэвилз» набрали 60 очков и занимают 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 77 баллами располагается на 3-й строчке «Востока».

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