«Питтсбург» и «Коламбус» произвели обмен

Нападающий Алекс Нюландер перешел из «Питтсбурга» в «Коламбус» в результате обмена, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Мундиры» также получили выбор в шестом раунде драфта-2026. В состав «Питтсбурга» направляется форвард Эмиль Бемстрем.

В текущем сезоне 8-й номер драфта-2016 Алекс Нюландер провел 5 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

В сезоне-2023/24 Бемстрем принял участие в 32 играх, в которых набрал 11 (5+6) очков.