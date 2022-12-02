Бучневич признан второй звездой матча против «Каролины»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча против «Каролины» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард отметился голом и результативной передачей в матче

Первой звездой матча признан автор хет-трика нападающий «Каролины» Джордан Мартинук.

Третьей звездой матча стал защитник «Харрикейнз» Брент Бернс, который отметился голом и результативной передачей.