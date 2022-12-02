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Сегодня, 06:36

«Каролина» переиграла «Сент-Луис», у Бучневича и Тарасенко по два очка

Руслан Минаев
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«Каролина» в гостях обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

В составе «Харрикейнз» забивали Брент Бернс, Джордан Мартинук (хет-трик), Сет Джарвис и Джоржан Стал. У «Блюз» отметились Павел Бучневич, Ноэль Аккьяри, Тори Круг и Райан О'Райлли.

Российские нападающие «Сент-Луиса» Бучневич (1+1) и Владимир Тарасенко (0+2) набрали по два очка.

Во втором периоде «Каролина» забила три шайбы за одну минуту.

«Сент-Луиз» с 22 очками занимает 11-е место на Западе. «Каролина» одержала третью победу подряд и поднялась на 4-ю строчку Востока.

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«Сент-Луис» — «Каролина» — 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)

Голы: Бучневич — 7 (бол., Томас, Тарасенко), 12:00 — 1:0. Аччиари — 6 (Ледди, Парэйко), 22:31 — 2:0. Бернс — 4 (бол.), 25:24 — 2:1. Мартинук — 5, 25:45 — 2:2. Джарвис — 5 (Нечас), 26:28 — 2:3. Крюг — 5 (бол., Бучневич, Тарасенко), 35:55 — 3:3. Мартинук — 6 (Слэвин), 55:25 — 3:4. Стаал — 5 (п.в.), 58:02 — 3:5. О`Райлли — 7 (Кайру), 59:18 — 4:5. Мартинук — 7 (Бернс), 59:51 — 4:6.

Вратари: Биннингтон (57:49 — 58:02) — Раанта (Кочетков, 40:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (6+9+11) — 36 (9+18+9).

Наши: Барбашев (12.24/0/0), Бучневич (18.38/1/-1), Тарасенко (15.07/1/-2) — Свечников (14.44/3/0).

2 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сент-Луис Блюз
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Бучневич признан второй звездой матча против «Каролины»
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3 Айлендерс 24 15 9 30
4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 24 8 16 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 21 13 8 27
4 Миннесота 22 11 11 24
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6 Сент-Луис 23 11 12 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 24 13 11 26
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 23 6 17 14
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Баффало – Колорадо
 4 : 6
2.12 03:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 3 : 4 ОТ
2.12 03:00
Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
2.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 3
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 6
2.12 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
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Калгари – Монреаль
 - : -
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