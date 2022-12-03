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Сегодня, 07:37

Кравцов о первом голе за «Рейнджерс» в сезоне: «Об очках пока не думаю, хочется выигрывать»

Нападающий «Рейнджерс» Кравцов поделился эмоциями после первого гола в сезоне
Руслан Минаев
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Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал поражение в овертайме от «Оттавы» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Какое настроение в команде после сегодняшней игры?

— Забыть эту игру как можно быстрее и настраиваться на следующую. Ничего не потеряно, обидно поражение, но мы поговорим все вместе и выйдем на следующую игру на победу, — цитирует Кравцова пресс-служба «Рейнджерс».

Российский форвард поделился эмоциями после первого гола в сезоне.

— Вы не достигли желаемого результата, но стал ли ваш первый гол своего рода облегчением?

— Все равно не очень доволен своей игрой — мог лучше. Гол — это приходящее и уходящее. Хочется выигрывать, а об очках пока вообще не думаю, — добавил он.

После этого матча «Рейнджерс» с 27 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 19 очками — на 15-й строчке.

Виталий Кравцов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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НХЛ, 3 декабря: «Рейнджерс» уступили «Оттаве», «Нэшвилл» обыграл «Айлендерс»

Тютяев набрал 4 очка в последних четырех матчах за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 24 19 5 39
2 Каролина 24 13 11 31
3 Айлендерс 25 15 10 30
4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 25 11 14 27
6 Вашингтон 25 10 15 24
7 Филадельфия 24 8 16 21
8 Коламбус 22 8 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 24 11 13 26
6 Монреаль 23 12 11 25
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 23 9 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
3 Колорадо 21 13 8 27
4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 22 11 11 24
6 Сент-Луис 23 11 12 22
7 Аризона 21 7 14 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 23 15 8 33
3 Лос-Анджелес 26 13 13 30
4 Эдмонтон 24 13 11 26
5 Калгари 23 10 13 23
6 Ванкувер 24 9 15 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 24 6 18 14
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3.12 03:00
Рейнджерс – Оттава
 2 : 3 ОТ
3.12 03:30
Айлендерс – Нэшвилл
 1 : 4
3.12 04:00
Виннипег – Коламбус
 1 : 4
3.12 22:00
Миннесота – Анахайм
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 24 43
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 24 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 24 38
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 24 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 24 19
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 24 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
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