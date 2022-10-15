Нападающий «Рейнджерс» Карпентер упал ухом на конек соперника в матче с «Виннипегом»
Форвард «Рейнджерс» Райан Карпентер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).
В середине второго периода встречи 31-летний американец столкнулся с защитником «Джетс» Диланом Демело, упал и зацепил конек соперника головой. В результате нападающий получил глубокий порез уха.
При этом Карпентер покинул площадку только после свистка арбитра. Американец не смог вернуться в игру после инцидента.
В сезоне-2022/23 Карпентер принял участие в 3 матчах и сделал 1 голевую передачу. «Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 3 встречах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|4
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|6
|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
|7
|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Детройт
|1
|1
|0
|2
|4
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|2 : 5
|15.10
|02:00
|
Детройт – Монреаль
|3 : 0
|15.10
|03:00
|
Виннипег – Рейнджерс
|4 : 1
|15.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|1 : 2
|15.10
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|15.10
|23:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|2
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00