Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:38

Нападающий «Рейнджерс» Карпентер упал ухом на конек соперника в матче с «Виннипегом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Рейнджерс» Райан Карпентер получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

В середине второго периода встречи 31-летний американец столкнулся с защитником «Джетс» Диланом Демело, упал и зацепил конек соперника головой. В результате нападающий получил глубокий порез уха.

При этом Карпентер покинул площадку только после свистка арбитра. Американец не смог вернуться в игру после инцидента.

В сезоне-2022/23 Карпентер принял участие в 3 матчах и сделал 1 голевую передачу. «Рейнджерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 3 встречах.

Райан Карпентер
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Читайте также
«Спортсмены не всегда понимают, что у них депрессия». Бетина Попова — о психическом здоровье
Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?
В Москве заочно арестован командир ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе
Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю
Британцев шокировало поведение Байдена во время визита в колледж в Калифорнии
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маклеллан хочет, чтобы Овечкин завершил карьеру в «Вашингтоне»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Питтсбург 1 1 0 2
4 Филадельфия 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
6 Нью-Джерси 1 0 1 0
7 Вашингтон 2 0 2 0
8 Коламбус 2 0 2 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Баффало 1 1 0 2
3 Детройт 1 1 0 2
4 Флорида 1 1 0 2
5 Монреаль 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 2 1 1 2
8 Оттава 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 3 2 1 4
2 Виннипег 1 1 0 2
3 Даллас 1 1 0 2
4 Колорадо 2 1 1 2
5 Сент-Луис 0 0 0 0
6 Миннесота 1 0 1 0
7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Сиэтл 2 1 1 3
3 Эдмонтон 1 1 0 2
4 Калгари 1 1 0 2
5 Анахайм 1 1 0 2
6 Ванкувер 1 0 1 0
7 Лос-Анджелес 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 3 0 3 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
15.10 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 2 : 5
15.10 02:00
Детройт – Монреаль
 3 : 0
15.10 03:00
Виннипег – Рейнджерс
4 : 1
15.10 05:30
Сан-Хосе – Каролина
 1 : 2
15.10 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
15.10 23:00
Филадельфия – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 2 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости