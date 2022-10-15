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Сегодня, 20:46

Источник: СК проверяет экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Филатова на причастность к договорным матчам

Мария Гусева
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Бывшего игрока «Коламбуса», «Оттавы» и клубов КХЛ Никиту Филатова проверяет следственный комитет, сообщает Mash.

Отмечается, что 32-летний Филатов участвовал в организации договорных матчей в ВХЛ и МХЛ. Необходимые доказательства по делу уже передали в следственный комитет.

Филатов выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Югру», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Спартак». Также он играл в НХЛ за «Коламбус», которым в 2008 году был выбран в 1 раунде под общим 6-м номером.

8 июня 2020 года стало известно, что хоккеист завершил свою игровую карьеру.

Никита Филатов
Хоккей
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Коламбус – Тампа-Бэй
 2 : 5
15.10 02:00
Детройт – Монреаль
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Виннипег – Рейнджерс
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15.10 23:00
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 3 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 2 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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