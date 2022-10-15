Маклеллан хочет, чтобы Овечкин завершил карьеру в «Вашингтоне»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан заявил, что в клубе хотят, чтобы российский форвард Александр Овечкин завершил карьеру в столичном клубе.

«В «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин завершил у нас карьеру. Парень гонится за Горди Хоу и Уэйном Гретцки. Почему мы должны позволить ему уйти и сделать это в другом месте? Наличие такого игрока задает направление развитию франшизы. У него есть индивидуальные цели, для реализации которых нужна конкурентоспособная команда», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Сейчас на счету 37-летнего россиянина 780 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он уступает только Хоу (801) и Гретцки (894).