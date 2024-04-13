Панарин забросил 48-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Для 32-летнего россиянина гол стал 48-м в этом сезоне. Всего Панарин набрал 118 (48+70) очков в 81 матче.

«Рейнджерс» со 110 очками лидируют в таблице Восточной конференции.