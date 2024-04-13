«Питтсбург» на своем льду сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 14 апреля. Начало — в 03.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, Пенсильвания, США

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Бостон» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 107 очков. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.