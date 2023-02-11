Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (6:3). Эта игра стала для Тарасенко дебютной в составе «Рейнджерс» после обмена из «Сент-Луиса». Форвард забросил спустя 2 минуты и 49 секунд после начала матча — это самый быстрый дебютный гол за «Рейнджерс» с 1986 года.

Второй звездой дня стал защитник «Питтсбурга» Пьер-Оливье Жозеф, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу в игре с «Анахаймом» (6:3).

Третья звезда — нападающий «Торонто» Джон Таварес, сделавший дубль в матче с «Коламбусом» (3:0).