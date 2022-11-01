Артемий Панарин стал третьей звездой октября в НХЛ

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал третьей звездой октября в НХЛ.

За первый игровой месяц регулярного чемпионата россиянин набрал 16 (5+11) очков в 10 играх.

Второй звездой месяца стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Чех в 9 играх набрал 17 (7+10) очков.

Первой звездой выбран форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец отметился 18 (9+9) баллами в 9 встречах.