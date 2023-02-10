Нападающий «Нью-Джерси» Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба НХЛ.

21-летний форвард «Дэвилз» не принял участия в последнем матче против «Сиэтла» (3:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В своей крайней встрече американец пропустил несколько смен, но доиграл встречу до конца и набрал 3 (2+1) очка.

В текущем сезоне он сыграл за «Нью-Джерси» в 50 матчах и набрал 67 (35+32) очков. Его команда занимает 3-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 72 балла за 51 игру.