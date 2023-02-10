Тарасенко и его агент предоставили «Сент-Луису» список клубов для обмена еще пару лет назад

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал, как проходил обмен нападающего Владимира Тарасенко в «Рейнджерс».

У 31-летнего россиянина в контракте был прописан пункт на запрет на обмены без его согласия. Однако генменеджер сообщил, что Тарасенко через агента еще «пару лет назад» предоставил список, куда его можно было бы обменять.

«Очевидно, что Нью-Йорк — притягательный город для всех игроков лиги, поэтому мне было комфортно, когда я позвонил ему. Я был бы удивлен, если бы мой выбор стал для него проблемой», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

Договор Тарасенко с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Форвард набрал 29 (10+19) очков при полезности «минус 18» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.